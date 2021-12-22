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Haberler Yaşam CANLI DÖVİZ KURU! 1 Dolar - Euro fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Euro - Dolar alış satış fiyatı ile 22 Aralık 2021 Çarşamba canlı döviz kuru rakamları!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 17:00

CANLI DÖVİZ KURU! 1 Dolar - Euro fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Euro - Dolar alış satış fiyatı ile 22 Aralık 2021 Çarşamba canlı döviz kuru rakamları!

Haftanın ilk günüyle beraber grafiğindeki yükseliş hareketini tersine çeviren döviz kuru canlı, güncel ve anlık verileri ile takip ediliyor. Zirve rakamlara ulaaşan Dolar ve Euro, Türkiye'de ekonomide atılacak yeni adımların açıklanmasıyla beraber düşüşe geçti. Alış ve satış verileri bu düşüşle beraber gerek yatırımcıların gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşların gündem maddesi haline geldi. Bu noktada "Dolar kaç TL oldu? Euro fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar?" gibi sorular sabah saatleriyle yanıt aramaya başladı. İşte 22 Aralık 2021 Dolar – Euro döviz kuru son durum ve canlı rakamlar...

Döviz Dolar - Euro kuru canlı rakamlar 22 Aralık 2021 Çarşamba: Döviz kuru ile 1 Dolar ne Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Döviz kuru canlı ve güncel rakamları ile yakından takip edilmeye devam ederken yaşanan ani düşüş sonrası milyonlar anlık takip amacıyla gün içerisinde "Dolar kaç TL oldu? Euro fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dolar geçtiğimiz gün 12 TL'nin altını görürken Euro ise geçtiğimiz günü 14 TL ile kapadı. Yaşanan bu ani düşüşle beraber önümüzdeki günlerde grafiğin seyri merak konusu. Peki, 22 Aralık 2021 Döviz kuru ile Dolar ne Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Döviz Dolar - Euro kuru canlı rakamlar 22 Aralık 2021 Çarşamba: Döviz kuru ile 1 Dolar ne Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

DOLAR FİYATLARI 22 ARALIK 2021

ALIŞ: 12,4656

SATIŞ: 12,5411

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Döviz Dolar - Euro kuru canlı rakamlar 22 Aralık 2021 Çarşamba: Döviz kuru ile 1 Dolar ne Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

EURO FİYATLARI 22 ARALIK 2021

ALIŞ: 13,9852

SATIŞ: 14,058

Döviz Dolar - Euro kuru canlı rakamlar 22 Aralık 2021 Çarşamba: Döviz kuru ile 1 Dolar ne Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

MERKEZ BANKASINDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesine ilişkin açıklama yayımladı. Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Döviz Dolar - Euro kuru canlı rakamlar 22 Aralık 2021 Çarşamba: Döviz kuru ile 1 Dolar ne Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir."

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