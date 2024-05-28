CANLI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: 28 Mayıs Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SABİT!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 428 liradan yaparken; 28 Mayıs Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 955 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 950 TL'den alıcı buluyor.