Haberler Yaşam İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:08

İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

İstanbul Yol durumu canlı takip ekranı araştırmaları bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ederken vatandaşlar "19 Mart 2022 İstanbul yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Valilik vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmaması konusunda uyarı yapmıştı. İBB anlık olarak trafikteki son durumu paylaşıyor. Peki, İstanbul canlı yol durumu haritası ile yollar açık mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar...