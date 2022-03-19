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Haberler Yaşam İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:08

İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

İstanbul Yol durumu canlı takip ekranı araştırmaları bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ederken vatandaşlar "19 Mart 2022 İstanbul yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Valilik vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmaması konusunda uyarı yapmıştı. İBB anlık olarak trafikteki son durumu paylaşıyor. Peki, İstanbul canlı yol durumu haritası ile yollar açık mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla İstanbul yol durumu haritası canlı takip ekranı gündemdeki yerini aldı. Valilik tarafından bilindiği üzere zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı gelmişti. İBB anlık olarak trafikteki son durumu paylaşıyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olarak vatandaşlar yola çıkmadan önce "19 Mart 2022 İstanbul yol durumu haritası ile yollar açık mı, kapalı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İBB anlık olarak trafikteki son durumu paylaşıyor. İşte İBB İstanbul yol durumu canlı takip ekranı ve detaylar...

İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

YOL DURUMU CANLI TAKİP: TRAFİK YOL DURUMU NASIL?

19 Mart 2022 Cumartesi İstanbul yol durumu, özellikle işe gidecek binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken uzmanlar gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını öneriyor.

İşte İstanbul yol durumu 19 Mart 2022

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İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

Megakent İstanbul son yılların en sert kışını geçiriyor. Aybar'ın ardından kar yağışı kent genelinde yine ekisini göstermeye başladı. İstanbul için bugün sarı, yarın ise turuncu alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için 20 santimin üzerinde kar kalınlığı beklediğini duyurmasıyla Valilik de peş peşe yeni tedbirler aldı. Karın İstanbul'a geri dönmesiyle okullar tatil edildi, devlet kurumlarında görevliler için "idari izin" açıklamaları yapıldı.

İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18.00 24.00 arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini açıkladı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçları tercih edilmesi uyarısında bulundu.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün 18 Mart 2022 saat 17.30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

İSTANBUL YOL DURUMU CANLI HARİTASI || 19 Mart 2022 İstanbul İBB yol durumu ile yollar açık mı, kapalı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde bugün için sarı, yarın içinse turuncu alarm verilmişti.

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