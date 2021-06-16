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Haberler Yaşam Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 15:01

Canlı rakamlar ile alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili hareketliliği 16 Haziran Çarşamba günü de araştırılmaya devam ediliyor. Alış ve satış fiyatları dengesi bu noktada önem kazanırken özellikle son dönemde yükselen sarı metal, hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Canlı rakamlara göre bugün 22 ayar bilezik fiyatı 459 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 826 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika verileri.

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Özellikle salgın sürecinde iyi bir yatırım aracı olarak görülen ile ilgili haberleri hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde yakından takip ediliyor. Kimi zaman yükselen kimi zaman ise düşüş eğiliminde olan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ederken aynı zamanda ekonominin merkezi olarak da biliniyor. Bu kapsamda; 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 459,68

SATIŞ: 491,46

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.347,00

SATIŞ: 3.392,00

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.375,00

SATIŞ: 3.426,00

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.254,09

SATIŞ: 3.320,11

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