Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika alış satış bilgisi: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Özellikle salgın sürecinde iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde yakından takip ediliyor. Kimi zaman yükselen kimi zaman ise düşüş eğiliminde olan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ederken aynı zamanda ekonominin merkezi olarak da biliniyor. Bu kapsamda; 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.