Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle son dönemde yukarı yönlü ivme kazanmasından dolayı güncel rakamlar merak ediliyor. Bu kapsamda 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik fiyatı 456 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 819 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri.