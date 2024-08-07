Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
14:22
CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ 7 AĞUSTOS 2024 | Afad ve Kandilli verileri ile en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde??
Son dakika deprem haberleri günün ilk ışıklarıyla mercek altına alındı. Adana başta olmak üzere tüm Türkiye bu sabah üst üste gerçekleşen deprem haberlerine uyandı. Adana'da üst üste birden fazla sarsıntı meydana gelirken, Ege denizi ve Malatya'da da irili ufaklı sarsıntılar yaşandı. Peki, En son nerede deprem oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 7 Ağustos 2024 güncel son depremler!