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Haberler Yaşam CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 06:31

CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları alış satış verileri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatları en sık araştırılan konular arasında yerini alırken bugün 22 ayar bilezik 685 liradan işlem görüyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları hem gün içerisinde hem de hafta bazında hareketli bir grafik çiziyor. Buna göre; 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile 4 Ocak 2022 Salı verileri.

CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 758 liradan işlem görürken tam altın ise 4 bin 901 liradan işlem görmektedir. İyi bir yatırım aracı olmasının yanı sıra hareketli grafik çizmesinden ötürü anlık rakamlar önemli olmaktadır. Peki; 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları bilgileri.

CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 684,88

SATIŞ: 722,20

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.027,00

SATIŞ: 5.212,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.083,00

SATIŞ: 5.160,00

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CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.901,57

SATIŞ: 5.002,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.450,00

SATIŞ: 2.548,00

CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 2.548,00

SATIŞ: 1.273,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 757,82

SATIŞ: 757,97

CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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