CANLI TAKİP EKRANI: Altın fiyatları alış satış verileri! 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları alış satış verileri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatları en sık araştırılan konular arasında yerini alırken bugün 22 ayar bilezik 685 liradan işlem görüyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları hem gün içerisinde hem de hafta bazında hareketli bir grafik çiziyor. Buna göre; 4 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile 4 Ocak 2022 Salı verileri.