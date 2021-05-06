Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika yükselişte! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle pandemi zamanında ellerindeki değerli sarı metali yatırım amaçlı alıp satmak isteyenler Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Bugün gram altın 478 lira olurken cumhuriyet altın 3 bin lira civarında seyrediyor. Son günlerde ani yükselişe geçen altın fiyatları son durum yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. Buna göre; 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar…