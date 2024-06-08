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Haberler Yaşam Canlı yayında dehşet anları! 'Cesareti olmayan izmelesin' diyerek defalarca bıçakladı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:05

Canlı yayında dehşet anları! 'Cesareti olmayan izmelesin' diyerek defalarca bıçakladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.

ABBAS ÇAKAR
Canlı yayında dehşet anları! ’Cesareti olmayan izmelesin’ diyerek defalarca bıçakladı

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Özgür U. isimli şahıs, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Canlı yayında dehşet anları! ’Cesareti olmayan izmelesin’ diyerek defalarca bıçakladı

Yayın sırasında bahçesinde önüne koyduğu satır ve bıçakları gösteren Özgür U, "Cesareti olmayan izlemesin" ifadeleriyle dikkat çekti.

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Canlı yayında dehşet anları! ’Cesareti olmayan izmelesin’ diyerek defalarca bıçakladı

Yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı eşliğinde yayın yapan zanlı, annesinin müdahale girişimlerine rağmen bıçakları bırakmadı.

Canlı yayında dehşet anları! ’Cesareti olmayan izmelesin’ diyerek defalarca bıçakladı

DEHŞET ANLARI CANLI YAYINDA

Özgür U., küfürler ederek "İkisi buraya gelecek" dediği sırada eniştesi Ertuğrul D.'yi fark etti ve hızla yanına koştu.

Canlı yayında dehşet anları! ’Cesareti olmayan izmelesin’ diyerek defalarca bıçakladı

Görüntüden kaybolan zanlı, kısa bir süre sonra yüzü ve vücudu kanlar içinde tekrar ekrana geldi ve küfür ederek yayını sonlandırdı.

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