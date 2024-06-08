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Canlı yayında dehşet anları! 'Cesareti olmayan izmelesin' diyerek defalarca bıçakladı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
12:05
Canlı yayında dehşet anları! 'Cesareti olmayan izmelesin' diyerek defalarca bıçakladı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.