Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise inanılmaz tehdit: Babamın o kadar mal varlığı var ki seni…

Yakalandıktan sonra polise bağırmaya genç kız, "Bana kelepçe takamazsın, suç işledim mi? Beklemek istemiyorum. İstediğim yaygarayı yaparım" dedi. Sokak üzerinde sürekli hareket halinde olan kız, "Sözde polisiniz. Kadın polis gelsin bana dokunsun hadi. Siz kurnazsanız ben daha kurnazım. 4 yıl okumuşsunuz polis olmuşsun" diye konuşurken, polisin "sen onu dahi olamamışsın" cevabına yönelik ise "Olmak istemedim. Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır" diye konuştu.





