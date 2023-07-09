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Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise inanılmaz tehdit: Babamın o kadar mal varlığı var ki seni…
Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
11:11
Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise inanılmaz tehdit: Babamın o kadar mal varlığı var ki seni…
İki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bir evin bahçesinde saklanan genç kızın çantasından da şarjör çıktı. Yakalanan genç kız polise tehditler yağdırdı: Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır. Ailem gelsin seni mesleğinde nasıl ediyorum!