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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

Giriş Tarihi: 29.08.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 14:49
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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

35 yıllık bir evi satın alan adam katında gizemli bir kutuya rastladı. Kutuyu açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü...

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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

35 yıllık bir evi satın almıştı. Eve yerleşmeden önce tadilat yaptırmak istedi ve evdeki eşyaları boşalttı.

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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

Yeni satın aldığı evi tadilat için kontrol eden adam, katında alçıpan arasında gizlenmiş bir kutu buldu.

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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

Bu kutunun içinden; 1928-1934 yıllarına ait birkaç fatura, 1951 yılına ait bir gazete ve 3 paket para çıktı.

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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

Bulunan paranın değeri ise yaklaşık 23.000 dolar.

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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
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arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...
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