Çatı arasında bulduğu çantadan bakın ne çıktı...

35 yıllık bir evi satın alan adam çatı katında gizemli bir kutuya rastladı. Kutuyu açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü... 35 yıllık bir evi satın almıştı. Eve yerleşmeden önce tadilat yaptırmak istedi ve evdeki eşyaları boşalttı. Yeni satın aldığı evi tadilat için kontrol eden adam, çatı katında alçıpan arasında gizlenmiş bir kutu buldu. Bu kutunun içinden; 1928-1934 yıllarına ait birkaç fatura, 1951 yılına ait bir gazete ve 3 paket para çıktı. Bulunan paranın değeri ise yaklaşık 23.000 dolar.