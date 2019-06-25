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Çatıdan düşen yavruları korumaya alındı

Son günlerde yavru kuşlar ile ilgili haberler birbirini izliyor. Ebabil ve Puhu yavrularının ardından son yavru kuş haberi 'taki bir öğrenci yurdundan geldi. Çatıdan düşen yavru kuşların olduğu anlaşıldı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.06.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 21:37
Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Hatice-Tül Kübra Yurdu'nun çatısından kuş yavrularının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Belediyesi İtfaiye ekipleri yuvalarından düşen 4 yavrusunu bir kutu içerisine koyarak merkeze getirdi.

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Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

İtfaiyeciler kontrol ettikleri ve herhangi bir yaraları bulunmayan yavrularını besledi.

Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Yavru atmacaları kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Hidayet Yücekaya, yaz aylarının gelmesiyle doğadaki bir çok hayvanın yavrulamaya başladığını söyledi.

Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Gün içerisinde çok sayıda mahsur kalan hayvana müdahale ettiklerini belirten Yücekaya, "Hatice Tül Kübra Yurdunda mahsur kalan yavru kuşları kurtardık. İtfaiyeye getirdik ve yetkilileri teslim edeceğiz." dedi.

Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Yavru atmacaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Gündüz yırtıcı kuşlardan olan atmacalar nispeten kısa, ucu yuvarlak kanatları ve uzun kuyruğu ile ani dönüşler yapabilecek ve sık ağaçlar arasında avını kovalayabilecek yeteneklere sahiptir.

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