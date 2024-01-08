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Haberler Yaşam Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:50

Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

İstanbul'da iki çete arasında çıkan çatışmada, 15 yaşındaki Büşra Polat hayatını kaybetti. 7 ilde eş zamanlı yapılan Kafes -29 operasyonunda husumetli iki çetenin üyeleri ele geçirildi. Evlerindeki aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof silah ele geçirildi.

Emir SOMER
Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde İstanbul merkezli yedi ilde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-29" operasyonunda 25 farklı "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Silahla Kasten Yaralama" suçuna karışan husumetli iki ayrı çete çökertilmiş, operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

Operasyonda; Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "Kırmızı Bülten" kararıyla aranan Volkan Reçber ile tutuklu "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in lideri olduğu iki çetenin 65 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

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Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

Adreslerde yapılan aramalarda 30 ruhsatsız tabanca, altı Kalaşnikof silah, bir otomatik silah ve dört çelik yelek ele geçirildi. Operasyonda el konulan silahlar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNE YOL AÇTILAR

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan gözaltına alınan ve husumetli olan iki çetenin üyeleri son olarak 30 Aralık'ta İstanbul Sultangazi'de girdikleri çatışmada, ailesiyle birlikte araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne yol açmıştı.

Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

Uzun namlulu silahlarla çatışan çete üyelerinin silahlarından çıkan bir kurşun başına isabet eden Büşra Polat yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon yapılan suç örgütlerinin İstanbul'da dört ayrı cinayete karıştıklarını açıklamıştı.

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