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Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:50
Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!
İstanbul'da iki çete arasında çıkan çatışmada, 15 yaşındaki Büşra Polat hayatını kaybetti. 7 ilde eş zamanlı yapılan Kafes -29 operasyonunda husumetli iki çetenin üyeleri ele geçirildi. Evlerindeki aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof silah ele geçirildi.