Çay demleme şampiyonu, doğru bilinen yanlışı açıkladı

Çay, tarladan başlayarak, fabrikasyon ve paket haline gelip dünya pazarına girene kadar adete bir çocuk gibidir. Bir çocuğa ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi yetişir. Çayda bir çocuk gibidir. Her aşamasında özen gösterilerek toplanması gerekir. Toprağımız çay konusunda çok bereketlidir. Çay bölgemizi geliştiriyor ve Türkiye'yi besliyor. Bu nedenle Türk çayı dünyada da rağbet görüyor" diye konuştu.