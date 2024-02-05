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Haberler Yaşam Konya'da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:21

Konya'da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde kayıp olarak aranan meslektaşı Yıldırım Uyan (42) döverek öldürdükten sonra gömen çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt (30) ile yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Kurt'un arabayla çarptıktan sonra darp ettiği Uyan'ı daha sonra ahıra götürüp, bağladıktan sonra 4 saat boyunca işkence yaptığı öğrenildi. Uyan'ın üzerine benzin döküp yakan katil zanlısının daha sonra ise cesedi gömüp kurtulmaya çalıştığı kaydedildi. Kurt ve Uyan arasındaki husumetin ise birbirlerinin mıntıkasına çay vermekten başladığı kaydedildi.

Konya’da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan hakkında ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunuldu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, bulduğu güvenlik kamera görüntüsünde Uyan'a 1 Şubat günü bir aracın çarptığı, daha sonra araçtan inen sürücünün Uyan'ı darp edip, elini ve ayağını bağlayıp, aracına bindirdiği tespit edildi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet ihtimaline karşın ilçeye giderek çalışma yaptı.

Konya’da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

Ekipler yapılan çalışmada aracın plakasını ve sürücüsünü tespit edildi. Uyan'ın daha önceden husumetlisi olan Ali Osman Kurt gözaltına alındı. İlk başta suçlamaları reddeden Kurt, daha sonra cinayeti nasıl işlediğini itiraf etti.

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Konya’da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

AHIRDA 4 SAAT İŞKENCE

Ali Osman Kurt cinayeti nasıl işlediğini bir bir anlattı. Katil zanlısı Kurt, darp, edip aracına bindirdikten sonra Uyan'ı ahırına götürüp bağladığı öğrenildi.

Konya’da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

Katil zanlısı burada 4 saat boyunca işkence yaptığı Uyan'ı tekrar arabaya koyarak dağlık araziye götürdü. Uyan'ın önce üzerine benzin döküp yakan katil zanlısı, tamamen yanmaması üzerine cesedi gömüp, olay yerinden ayrıldı.

Konya’da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

FAR VE CAMI DEĞİŞTİRİP, KOLTUKLARI KESMİŞ

Katil zanlısının Yıldırım Uyan'a çarptıktan sonra aracının camı ve farının kırıldığı belirlendi. Ali Osman Kurt, cinayeti işledikten sonra cam ve farı değiştirdiği tespit edildi.

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