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Konya'da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:21
Konya'da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde kayıp olarak aranan meslektaşı Yıldırım Uyan (42) döverek öldürdükten sonra gömen çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt (30) ile yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Kurt'un arabayla çarptıktan sonra darp ettiği Uyan'ı daha sonra ahıra götürüp, bağladıktan sonra 4 saat boyunca işkence yaptığı öğrenildi. Uyan'ın üzerine benzin döküp yakan katil zanlısının daha sonra ise cesedi gömüp kurtulmaya çalıştığı kaydedildi. Kurt ve Uyan arasındaki husumetin ise birbirlerinin mıntıkasına çay vermekten başladığı kaydedildi.