Konya’da çaycı vahşice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı

Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan hakkında ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunuldu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, bulduğu güvenlik kamera görüntüsünde Uyan'a 1 Şubat günü bir aracın çarptığı, daha sonra araçtan inen sürücünün Uyan'ı darp edip, elini ve ayağını bağlayıp, aracına bindirdiği tespit edildi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet ihtimaline karşın ilçeye giderek çalışma yaptı.