ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Kadro ve branş dağılımına göre çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi alımı yapılacak. Toplamda 1500 işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru koşulları neler?