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Haberler Yaşam ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:59

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tesislerinde çalışmak üzere işçi alımı gerçekleştirilecek. 1.500 işçi alımında gözler başvuru tarihlerine çevrildi. 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde yapılması planlanan başvurular ertelenmişti. Peki, ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Kadro ve branş dağılımına göre çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi alımı yapılacak. Toplamda 1500 işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru koşulları neler?

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!

BAŞVURULARIN NİSAN'IN İLK HAFTASI BAŞLAMASI BEKLENİYORDU!

ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 3-4 Nisan tarihlerinde başlayacağı ve başvuruların ertelendiği gündeme geldi. ÇAYKUR'un internet adresi https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx üzerinden yada İŞKUR üzerinden işçi alımı ilan duyurusu yayınlanıyor.

Ancak 2025 yılı için henüz ÇAYKUR işçi alımı ilan duyurusu yayınlanmadı.

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ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çaykur 1500 işçi alımı başvurularında başvuru tarihleri ve güncellenen şartların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personel sayısının en fazla Rize'de olması bekleniyor.

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!