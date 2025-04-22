Haberler
Yaşam
ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
15:59
ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı belli oldu!
ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tesislerinde çalışmak üzere işçi alımı gerçekleştirilecek. 1.500 işçi alımında gözler başvuru tarihlerine çevrildi. 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde yapılması planlanan başvurular ertelenmişti. Peki, ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...