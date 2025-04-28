ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR işçi alımı branş dağılımı ve şartları belli oldu!

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz yıllarda Çaykur tarafından yapılan işçi alımlarında aranan şartlar ele alındığında aranan şartlar şu şekilde belirtilmişti;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarına Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinden Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. şartları aranır.

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu.

2-2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahlive) adaylarının:

1- 18-50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi adaylarının:

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme. Şartlarını taşımaları gerekmektedir.