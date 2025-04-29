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ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! Branş dağılımı belli oldu! ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:33
ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! Branş dağılımı belli oldu! ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) mevsimlik işçi alımı için geri sayım başladı. Normal şartlarda 3-4 Nisan tarihleri aralığında yapılacak olan başvurular ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise gözler yeni başvuru tarihinde. İşçi alım ilanları ÇAYKUR'un internet sitesi veya İŞKUR üzerinden duyurulacak. Peki, Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu? İşte, detaylar...