Haberler Yaşam ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:40

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü devamlı işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 28 Şubat tarihinde başlayan başvurular 4 Mart tarihinde sona erdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözler ÇAYKUR işçi alımı kura çekimine çevrildi. ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek işçi alımları kura yöntemi ile belirlenecek olup kurum tarafından resmi açıklama da yapılmıştı. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır? İşte ayrıntılar!