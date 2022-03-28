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Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:40

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü devamlı işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 28 Şubat tarihinde başlayan başvurular 4 Mart tarihinde sona erdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözler ÇAYKUR işçi alımı kura çekimine çevrildi. ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek işçi alımları kura yöntemi ile belirlenecek olup kurum tarafından resmi açıklama da yapılmıştı. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır? İşte ayrıntılar!

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

ÇAYKUR işçi alımı kurası için geri sayım başladı. İŞKUR tarafından nihai listeler esas alınacak olup noter huzurunda düzenlenecek olan çekilişte işe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılmış olacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÇAYKUR işçi alımı kurasına çevrildi. Peki; ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır? İşte süreç bilgileri.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

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ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsıyor? ÇAYKUR işçi alımı 2022 kurası başladı mı ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında,

2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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