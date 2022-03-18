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Haberler Yaşam ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?
Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:24

ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

ÇAYKUR işçi alımı kurasına yönelik sorgulamalar sürüyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı sonrası 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Rize, Trabzon, Artvin, Giresun gibi illerde işe alınacak olan personellerin kura çekimi tarihi de belli oldu. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır? İşte ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022 süreç bilgileri.

ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde istihdam sağlanacak olup İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi detayları netlik kazandı. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılmış olacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanması ile birlikte katılımcılar "ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022 bilgileri.

ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

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ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ÇAYKUR işçi alımı kurası 2022: ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanır?

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında,

2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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