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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:10
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) mevsimlik işçi alımı için geri sayım başladı. Normal şartlarda 3-4 Nisan tarihleri aralığında yapılacak olan başvurular ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise gözler yeni başvuru tarihinde. İşçi alım ilanları ÇAYKUR'un internet sitesi veya İŞKUR üzerinden duyurulacak. Peki, Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu? İşte, detaylar...