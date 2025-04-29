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Haberler Yaşam ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:10

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) mevsimlik işçi alımı için geri sayım başladı. Normal şartlarda 3-4 Nisan tarihleri aralığında yapılacak olan başvurular ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise gözler yeni başvuru tarihinde. İşçi alım ilanları ÇAYKUR'un internet sitesi veya İŞKUR üzerinden duyurulacak. Peki, Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu? İşte, detaylar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?

ÇAYKUR her yıl mevsimlik işçi alımı gerçekleştiriyor. 2025 yılı için alımların ne zaman başlayacağı ise başvuru yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kadro dağılımının belli olduğu işçi alımı için ilanlar ÇAYKUR resmi sitesi veya İŞKUR'da yayınlanacak. Peki, Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

ÇAYKUR'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

ÇAYKUR 1500 işçi alımı ile ilgili konuşan Katmer, yol haritasının önümüzdeki hafta ilana çıkarılacağını belirtti.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI İLANI NEREDEN YAYINLANACAK?

İşçi alım ilanları ÇAYKUR'un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden duyurulacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2025 Çaykur işçi alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?