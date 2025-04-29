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Haberler Yaşam ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:09

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Çaykur 1500 işçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Çaykur'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tesislerinde çalışmak üzere gerçekleştirilecek 1500 işçi alımında gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Konu ile ilgili açıklama Rize Ak Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer'den geldi. Peki, Çaykur 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Çaykur bünyesinde çay eksperi, beden işçisi, teknik lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi kadrolarında alım gerçekleştirilecek. Çaykur 1500 işçi alımı başvuru tarihleri ile ilgili açıklama Ak Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den geldi. Bilindiği gibi daha önce 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde yapılması planlanan başvurular ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Çaykur 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çaykur 1.500 işçi alımı başvurularının bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

Rize Ak Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer tarafından yapılan açıklamada başvuruların bu hafta içerisinde alınmaya başlanacağını duyurdu.

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personel sayısının en fazla Rize'de olması bekleniyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

BAŞVURULARIN NİSAN'IN İLK HAFTASI BAŞLAMASI BEKLENİYORDU!

ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 3-4 Nisan tarihlerinde başlayacağı ve başvuruların ertelendiği gündeme geldi. ÇAYKUR'un internet adresi https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx üzerinden yada İŞKUR üzerinden işçi alımı ilan duyurusu yayınlanıyor.

Ancak 2025 yılı için henüz ÇAYKUR işçi alımı ilan duyurusu yayınlanmadı.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPACAK! ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Geçtiğimiz yıllarda Çaykur tarafından yapılan işçi alımlarında aranan şartlar ele alındığında aranan şartlar şu şekilde belirtilmişti;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarına Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinden Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. şartları aranır.

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu.

2-2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahlive) adaylarının:

1- 18-50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi adaylarının:

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme. Şartlarını taşımaları gerekmektedir.