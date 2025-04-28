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CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
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CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...
Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kat ka fırsat broşürünü erişime sundu. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında kağıt havlu, cif krem çeşitleri, yumuşatıcı çeşitlerinde cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Bu ürünlere ek olarak reçel çeşitleri, pirinç, nohut, meyve suları, ton balığı, tavuk, çay da alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog29 Nisan-5 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi...