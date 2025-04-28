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Haberler Yaşam CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:01

CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...

Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kat ka fırsat broşürünü erişime sundu. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında kağıt havlu, cif krem çeşitleri, yumuşatıcı çeşitlerinde cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Bu ürünlere ek olarak reçel çeşitleri, pirinç, nohut, meyve suları, ton balığı, tavuk, çay da alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog29 Nisan-5 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında indirim çılgınlığı başladı. Büyük fırsatlar sepetleri doldurup taşıracak. Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller, ton balığında cazip fiyatlarla müşterileri raflara çekiyor. İşte, yeni Tarım Kredi aktüel kataloğu.

CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...

TARIM KREDİ AKTÜEL 29 NİSAN-5 MAYIS

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CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...

TARIM KREDİ AKTÜEL 29 NİSAN-5 MAYIS

CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...

TARIM KREDİ AKTÜEL 29 NİSAN-5 MAYIS

CAZİP FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA! Tarım Kredi aktüel kataloğu 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller...

TARIM KREDİ AKTÜEL 29 NİSAN-5 MAYIS