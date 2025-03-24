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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Mart 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
17:19
Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor! Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan bu çekilişler, büyük ikramiye ve sürpriz kazançlarıyla talihlilerini sevindiriyor. Kazanan numaralar, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında açıklanacak. İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları sorgulama ekranı haberin devamında...