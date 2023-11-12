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Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:31

Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

İstanbul'da haftanın belirli günleri beraber kaldığı ev arkadaşı hırsız çıkan Stilist Esra Emanet savcılığın yolunu tuttu. Emanet, yıllardır çalışarak yaptığı birikimi yatak odasında bulunan makyaj masasının altındaki pijamalarının olduğu dolapta saklıyordu. Biriktirdiği paraların yaklaşık bir yıl içinde eksildiğini fark eden Emanet kimseden de şüphelenmedi. Ancak paraların azalmaya devam etmesi üzerine yatak odasının kapısının üzerine gizli kamera yerleştirdi. Hırsız, aynı iş yerinde çalışan arkadaşı çıktı. İşte detaylar...

ARZU KAYA
Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

Aylar içinde yaklaşık 100 bin lira ve 100 doları eksilen stilist Esra Emanet, kamera kaydını inceleyince şoke oldu. Hırsız, liseden beri arkadaşı olan ve 2 yıldır kendisiyle aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Zuhal Y. çıktı.

Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

Kamera kaydında haftanın 2-3 günü kendisinde kalan arkadaşının paraları koyduğu dolabı karıştırdığını ve paraları aldığını gören Emanet, önce bir şey söylemedi. Zuhal Y. stilistin evinde bir süre daha kalmaya devam etti.

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Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

"YAKINIMSIN DİYE ALDIM, İHTİYACIM VARDI" İTİRAFI

İş yerinde baş başa kaldıkları bir anda, "Şu an konuştuklarımızı kaydediyorum. Evimdeki paraları neden aldın, kameradan tespit ettim" diye soran Esra Emanet'e arkadaşının yanıtı, "Seni yakınım olarak gördüğüm için aldım, ihtiyacım vardı" itirafını yaptı.

Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

Kayda aldığı itiraf ve görüntülerle emniyetin yolunu tutan stilist, arkadaşından şikayetçi oldu.

Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

"BANA TUZAK KURDU" SAVUNMASI İŞE YARAMADI

Zuhal Y. ses kaydının baskı ile alındığını, kamera kaydındaki para alma görüntülerinin ise Esra Emanet'in talebi üzerine olduğunu öne sürdü. "Marketten alışveriş yapacağımız zaman dolaptan para almamı söylerdi.

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