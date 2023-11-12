Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

"YAKINIMSIN DİYE ALDIM, İHTİYACIM VARDI" İTİRAFI

İş yerinde baş başa kaldıkları bir anda, "Şu an konuştuklarımızı kaydediyorum. Evimdeki paraları neden aldın, kameradan tespit ettim" diye soran Esra Emanet'e arkadaşının yanıtı, "Seni yakınım olarak gördüğüm için aldım, ihtiyacım vardı" itirafını yaptı.