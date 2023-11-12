Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı! Hırsız dostunu kamera ele verdi

İstanbul'da haftanın belirli günleri beraber kaldığı ev arkadaşı hırsız çıkan Stilist Esra Emanet savcılığın yolunu tuttu. Emanet, yıllardır çalışarak yaptığı birikimi yatak odasında bulunan makyaj masasının altındaki pijamalarının olduğu dolapta saklıyordu. Biriktirdiği paraların yaklaşık bir yıl içinde eksildiğini fark eden Emanet kimseden de şüphelenmedi. Ancak paraların azalmaya devam etmesi üzerine yatak odasının kapısının üzerine gizli kamera yerleştirdi. Hırsız, aynı iş yerinde çalışan arkadaşı çıktı. İşte detaylar...