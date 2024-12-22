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Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
13:11
Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar
İstanbul-Çekmeköy'de, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptı. Polis sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak isteyince, yakınlarının da araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu.