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Haberler Yaşam Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:11

Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar

İstanbul-Çekmeköy'de, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptı. Polis sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak isteyince, yakınlarının da araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu.

DHA
Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar

Olay, saat 23.45 sıralarında Madenler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı.

Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar

Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi.

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Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar

Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar

Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy savaş alanına döndü: Önce polis otosuna çarptı sonra yakınlarıyla polislere saldırdı! İşte o anlar

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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