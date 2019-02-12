Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

'de kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

'de düşen helikopterde inceleme yapan kırım ekibinin çalışmaları havadan fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 13:31
Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kırım ekipleri de ulaştı.

Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

Saat 11.20'de olay yerine gelen kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Ekibin çalışması havadan da fotoğraflandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi.

Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek.

Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı
Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı
BİZE ULAŞIN