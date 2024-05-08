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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:44
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?
Cem Garipoğlu, 2009'da lise öğrencisi Münevver Karabulut'u canice hayattan kopardı. Cinayetten 197 gün gün sonra yakalanan Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği ortaya çıktı. SABAH, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ile son anlarına ait kamera kayıtlarına ulaştı. Gündemi sarsan Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki mor lekeler dikkatlerden kaçmadı! O morlukların ne olduğu ortaya çıktı...