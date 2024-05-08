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Haberler Yaşam Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:44

Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

Cem Garipoğlu, 2009'da lise öğrencisi Münevver Karabulut'u canice hayattan kopardı. Cinayetten 197 gün gün sonra yakalanan Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği ortaya çıktı. SABAH, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ile son anlarına ait kamera kayıtlarına ulaştı. Gündemi sarsan Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki mor lekeler dikkatlerden kaçmadı! O morlukların ne olduğu ortaya çıktı...

Mustafa Sait ÖZKAN
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında yaşanan cinayet Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Lise öğrencisi Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 197 gün firar etti. Ardından kendi isteğiyle teslim olan caninin 10 Ekim 2014'te intihar ettiği söylendi.

Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

AİLEDEN MEZARI AÇILSIN TALEBİ

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Ancak yargı, bu talebi reddetti. Yıllardır gündemde olan sorulara cevap verebilecek nitelikteki hamle, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına "Feth-i Kabir" DNA eşleştirmesinin yapmasını istedi.

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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

OTOPSİ FOTOĞRAFLARINA SABAH ULAŞTI

Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarını hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim günü son anlarını ise SABAH gündeme getirdi. 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde götürüldü. Bir süre güvenlik nedeni ile F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirildi. 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna yerleştirildi.

Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

4 ODA 1 MUTFAK BİR DE AVLU

Garipoğlu, Silivri'de 10 Ocak 2013'e kadar koğuşu aynı hapishanede cezasını çeken kişilerle paylaştı ancak bu tarihten itibaren güvenlik gerekçesi ve kendi talebiyle tek başına F Blok F3 Alt koğuşuna alındı. Ta ki intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim 2014 tarihine kadar. Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu.

Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

ANNE VE BABASIYLA 1 SAATLİK GÖRÜŞME

İntihardan bir gün önce 9 Ekim'de sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babası ile açık görüş yapmak için saat 10.50'den 11.42'ye kadar gardiyanlar tarafından koğuşundan alınarak geri götürüldü.

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