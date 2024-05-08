Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarında görülmüştü: Ellerindeki mor lekelerin sırrı ne?

OTOPSİ FOTOĞRAFLARINA SABAH ULAŞTI

Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarını hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim günü son anlarını ise SABAH gündeme getirdi. 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde götürüldü. Bir süre güvenlik nedeni ile F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirildi. 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna yerleştirildi.