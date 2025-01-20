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Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:18

Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?

Son günlerde yaşanan yalancı bahar, yazı sevenleri heyecanlandırdı. Ocak ayında bahar esintisi yaşanan bu günlerde 2025 emre düşme tarihleri merak konusu oldu. Bahar mevsiminin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer sorusuyla araştırmalara başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?

Baharın müjdecisi olan cemre düşme tarihleri her yıl ocak-şubat aylarında merak konusu oluyor. Havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç defa gerçekleştiğine inanılan cemre düşmesi hadisesi, halk takviminde önemli bir yer tutuyor. Peki, bu yıl birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer? İşte detaylar.

Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK, HAVAYA MI SUYA MI?
Her yıl 20 Şubat tarihinden itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

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Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?

2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Cemre baharın gelişini temsil eder. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır.

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