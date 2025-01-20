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Cemre düşme tarihleri 2025 - Birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
09:18
Son günlerde yaşanan yalancı bahar, yazı sevenleri heyecanlandırdı. Ocak ayında bahar esintisi yaşanan bu günlerde 2025 emre düşme tarihleri merak konusu oldu. Bahar mevsiminin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, birinci cemre ne zaman düşecek, ilk cemre havaya mı düşer sorusuyla araştırmalara başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı.