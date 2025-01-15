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CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:44
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Her yıl heyecanla beklenen doğa olaylarından biri olan cemrelerin düşmesi, baharın habercisi olarak kabul edilir. Kelime anlamıyla "kor ateş" anlamına gelen bu doğa olayı üç aşamada gerçekleşir. Kış mevsiminin soğuk günlerinden baharın sıcak günlerine geçişi işaret eden cemre düşme tarihleri 2025 ile ilgili araştırmalar başladı. Peki; 2025 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?