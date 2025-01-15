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Haberler Yaşam CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:44

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Her yıl heyecanla beklenen doğa olaylarından biri olan cemrelerin düşmesi, baharın habercisi olarak kabul edilir. Kelime anlamıyla "kor ateş" anlamına gelen bu doğa olayı üç aşamada gerçekleşir. Kış mevsiminin soğuk günlerinden baharın sıcak günlerine geçişi işaret eden cemre düşme tarihleri 2025 ile ilgili araştırmalar başladı. Peki; 2025 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemrelerin düşmesiyle birlikte, kışın sert soğukları yerini ılık rüzgârlara bırakmaya başlar. Bu doğa olayı birer hafta arayla havanın, suyun ve toprağın sırasıyla ısınması şeklinde kendini gösterir. Türk kültüründe önemli bir yeri olan cemre düşme tarihleri 2025 yılı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

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CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

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