CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 | İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemrelerin düşmesiyle birlikte, kışın sert soğukları yerini ılık rüzgârlara bırakmaya başlar. Bu doğa olayı birer hafta arayla havanın, suyun ve toprağın sırasıyla ısınması şeklinde kendini gösterir. Türk kültüründe önemli bir yeri olan cemre düşme tarihleri 2025 yılı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?