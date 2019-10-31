Cennet hurmasını kurutup geliri katladılar
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler, cennet hurmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca, video paylaşım sitesinden Çinlilerin yüklediği videolardan öğrendikleri kurutma yöntemiyle gelirlerini artırdı. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları sıkıntıya çare ararken cennet elması kurutmaya başlayan üreticiler, şimdi siparişlere yetişemiyor. Mahalledeki hemen hemen her evde kurutulan cennet elmaları 3540 lira arasında alıcı bulurken, yaşı da 3 liradan satılıyor. Manisa'da çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en fazla üretildiği ilçe olan Alaşehir'de üreticiler alternatif ürünlere yöneliyor. Trabzon hurması, Akdeniz hurması, cennet hurması adıyla da bilinen cennet elması yetiştiren üreticiler, bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde yetiştirdikleri ürünlere olan talebin ikiye katlandığını açıkladı. İlçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle üreticiler çareyi cennet elmasını kurutarak satmakta buldu.
Giriş Tarihi: 31.10.2019
12:21
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