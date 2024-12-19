CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Cercle Brugge- Başakşehir karşılaşması bu akşam gerçekleşiyor. Belçika takımıyla temsilcimizin karşılaşmasını takip etmek isteyenler ekranları başında yerlerini aldı. 5 puanı bulanan Başakşehir bu maçtan galip ayrılırsa play off oynama hakkına sahip olacak. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?