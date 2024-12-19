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CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
13:45
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir altıncı maçına Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla çıkıyor. Mücadelenin öncesinde taraftarlar maça ait detayları merakla bekliyor. Grup aşamasının son turu turuncu-lacivertli takım için büyük önem taşıyor. Galip olmaları halinde play-off oynama hakkına sahip olacaklar. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?