Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:45

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir altıncı maçına Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla çıkıyor. Mücadelenin öncesinde taraftarlar maça ait detayları merakla bekliyor. Grup aşamasının son turu turuncu-lacivertli takım için büyük önem taşıyor. Galip olmaları halinde play-off oynama hakkına sahip olacaklar. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Cercle Brugge- Başakşehir karşılaşması bu akşam gerçekleşiyor. Belçika takımıyla temsilcimizin karşılaşmasını takip etmek isteyenler ekranları başında yerlerini aldı. 5 puanı bulanan Başakşehir bu maçtan galip ayrılırsa play off oynama hakkına sahip olacak. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadı'nda bu akşam saat 23.00'te başlayacak maçı, Macar hakem Istvan Vad yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
Cercle Brugger Başakşehir mücadelesi canlı izle yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN DETAYLARI: Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Efekele, Francis, De Wilde, Magnee, Minda, Olaigbe, Denkey

SON DAKİKA