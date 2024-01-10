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Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
21:43
Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...
Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelişkili ifadeler veren şüpheli Mevlüt Önal, sorguda ağabeyini aralarındaki tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirten Önal'ın, "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dediği öğrenildi.