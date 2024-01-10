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Haberler Yaşam Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 21:43

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...

Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelişkili ifadeler veren şüpheli Mevlüt Önal, sorguda ağabeyini aralarındaki tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirten Önal'ın, "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dediği öğrenildi.

DHA
Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...

AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi.

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Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...

İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi.

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...

Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenaze 4 Ocak'ta toprağa verildi.

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sorguda itiraf etti: Katil zanlısı bakın kim çıktı...

Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri, adli tıp raporunun ardından Nazmi Önal'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı genişletti.

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