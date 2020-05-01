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sahilinde 2 metre uzunluğunda balığı görüldü

Giriş Tarihi: 01.05.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 22:28
Çeşme sahilinde 2 metre uzunluğunda Kemane balığı görüldü

İZMİR'in ilçesinde, bir kişi cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balığını görüntüledi.

Çeşme sahilinde 2 metre uzunluğunda Kemane balığı görüldü

Marmara'da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılardırda sıkça görülen balığı ilçesinde görüldü.

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Çeşme sahilinde 2 metre uzunluğunda Kemane balığı görüldü

Sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü.

Çeşme sahilinde 2 metre uzunluğunda Kemane balığı görüldü

Büyük bir şaşkınlık yaşayan kişi, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan balığı olduğunu belirledi.

Çeşme sahilinde 2 metre uzunluğunda Kemane balığı görüldü

Bu kişi, cep telefonu kamerasıyla balığını görüntüledi.

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