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Haberler Yaşam Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci
Giriş Tarihi: 22.02.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 17:10

Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde inşa çalışmalarına hızla başladı. Bakanlık, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı. O maddeler şu şekilde sıralandı...

Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

11 şehirde büyük yıkıma neden olan sarsıntı nedeniyle 42 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Birçok kişi evsiz kalırken, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım tırları gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

10 MADDEDE İNŞA VE İHYA SÜRECİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." ifadesini kullandı.

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