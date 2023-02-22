Haberler Yaşam Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Giriş Tarihi: 22.02.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 17:10

Çevre, Şehircilik ve İkliim Değişikliği Bakanlığı paylaştı! İşte 10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde inşa çalışmalarına hızla başladı. Bakanlık, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı. O maddeler şu şekilde sıralandı...