Ceyhun Fersoy durumu hakkında tüm gün boyunca araştırmalar yapılıyor. Amasya trafik kazası sonucu Baş Belası tiyatro ekibinden 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Aralarında Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de bulunduğu minibüs, tıra arkadan çarptı. Ceyhun Fersoy sağlık durumu son dakika gelişmeleri de gelmeye başladı. Vatandaşlar, Ceyhun Fersoy kimdir, oynadığı diziler ve filmler hakkında araştırmalarını yapıyor. Ceyhun Fersoy Seksenler Şahin karakteriyle akıllar kazınmıştı. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı ve diğer detaylar…