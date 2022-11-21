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Haberler Yaşam Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:05

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?

Ceyhun Fersoy durumu hakkında tüm gün boyunca araştırmalar yapılıyor. Amasya trafik kazası sonucu Baş Belası tiyatro ekibinden 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Aralarında Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de bulunduğu minibüs, tıra arkadan çarptı. Ceyhun Fersoy sağlık durumu son dakika gelişmeleri de gelmeye başladı. Vatandaşlar, Ceyhun Fersoy kimdir, oynadığı diziler ve filmler hakkında araştırmalarını yapıyor. Ceyhun Fersoy Seksenler Şahin karakteriyle akıllar kazınmıştı. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı ve diğer detaylar…

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?

Ceyhun Fersoy kimdir, sağlık durumu nasıl gibi sorular birkaç gün boyunca yanıt arayacak. Çorum'dan Samsun'a Baş Belası tiyatro oyununu sergilemeye giden Baş Belası grubunu taşıyan minibüs, tıra arkadan vurdu ve 3 kişi hayatını kaybetti. Bu sebeple Ceyhun Fersoy durumu sıklıkla soruluyor. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte detaylar…

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?

CEYHUN FERSOY TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Son dakika edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahneledikten sonra Samsun'a doğru hareket eden tiyatrocuları taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerine hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?

CEYHUN FERSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seksenler'in Şahini, uzun süredir komedi filmleri ve tiyatrolarında yer alan Ceyhun Fersoy, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’da trafik kazası geçiren oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl, durumu kritik mi?

Uray Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada Ceyhun Fersoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Açıklama şu şekilde:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."

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