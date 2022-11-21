Son dakika haberi… Amasya'da feci bir trafik kazası yaşandı. Baş Belası adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, bir tıra arkadan çarptı ve 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Seksenler'in Şahini Ceyhun Fersoy da bulunuyordu. Ceyhun Fersoy sağlık durumu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Kaza sonrası Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, Ceyhun Fersoy oynadığı filmler sıklıkla aratılmaya başlandı. Çocuklar Duymasın, Kutsal Damacana ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda yer alan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir, nereli? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…