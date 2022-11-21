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Haberler Yaşam Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler'in Şahin'i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:39

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler'in Şahin'i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi… Amasya'da feci bir trafik kazası yaşandı. Baş Belası adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, bir tıra arkadan çarptı ve 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Seksenler'in Şahini Ceyhun Fersoy da bulunuyordu. Ceyhun Fersoy sağlık durumu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Kaza sonrası Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, Ceyhun Fersoy oynadığı filmler sıklıkla aratılmaya başlandı. Çocuklar Duymasın, Kutsal Damacana ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda yer alan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir, nereli? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler’in Şahin’i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

Ceyhun Fersoy kimdir, oynadığı filmler nelerdir gibi sorular, Amasya'da yaşanan elim trafik kazasından sonra sıklıkla aratılıyor. Baş Belası adlı tiyatro yapımının oyuncularını taşıyan minibüsün arkadan tıra çarpmasıyla üç kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl sorusu da yanıt arıyor. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir? İşte detaylar…

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler’in Şahin’i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

CEYHUN FERSOY TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Son dakika edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahneledikten sonra Samsun'a doğru hareket eden tiyatrocuları taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler’in Şahin’i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerine hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler’in Şahin’i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

CEYHUN FERSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seksenler'in Şahini, uzun süredir komedi filmleri ve tiyatrolarında yer alan Ceyhun Fersoy, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Seksenler’in Şahin’i oyuncu Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

10 Nisan 1982 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

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