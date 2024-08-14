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Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:35

Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?

Gelinim Mutfakta gelinleri birbirileriyle kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Gelinlerin performansı ve kayınvalidelerin çekişmesi merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kazandı? 14 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta puan tablosunun son durumu ne? Hangi gelin çeyrek altını kazandı? Büyük ödül yarışında hangi gelin önde?

Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Yarışmacı dört gelin birbiriyle kıyasıya rekabet ederken, kayınvalidelerin arasında yaşanan çekişmelerde takip ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelinin çeyrek altın kazandığı ve son puan durumu detaylarda…

Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?

DÜN HANGİ GELİN ÇEYREK ALTIN SAHİBİ OLDU?
13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu. Aysun rakiplerinden daha fazla puan toplayarak çeyrek altın almaya hak kazandı.

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Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?

14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bugün çeyrek altın almaya hak kazanan gelin ve puan tablosunun son durumu belli olduğunda detaylarda yer vereceğiz.

Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?
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Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?
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