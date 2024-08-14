Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Yarışmacı dört gelin birbiriyle kıyasıya rekabet ederken, kayınvalidelerin arasında yaşanan çekişmelerde takip ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelinin çeyrek altın kazandığı ve son puan durumu detaylarda…