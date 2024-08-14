Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
13:35
Çeyrek altını bugün hangi gelin kazandı? 14 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA gün birincisi kim, puan tablosu nasıl?
Gelinim Mutfakta gelinleri birbirileriyle kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Gelinlerin performansı ve kayınvalidelerin çekişmesi merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kazandı? 14 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta puan tablosunun son durumu ne? Hangi gelin çeyrek altını kazandı? Büyük ödül yarışında hangi gelin önde?