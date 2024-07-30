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Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:27

Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı

İzmir'de cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçıran ve cinsel istismarda bulunan 49 yaşındaki Y.A.B yakalandı. Küçük kızın emniyetteki ifadesi ise dehşete düşürdü. Küçük kız, "Babam cezaevinde olduğu için babamdan haber duydu diye düşünerek yanına yanaştım. Bu sefer 'arabaya gel bin' dedi. Ben de binmek istemedim. Beni zorla arabaya bindirince çığlık attım" dedi.

İHA
Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı

İzmir'de 49 yaşındaki bir kişi, cezaevindeki arkadaşının 15 yaşındaki küçük kızını zorla arabasına bindirip ıssız bir alana götürerek cinsel istismarda bulundu. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı

Olay geçtiğimiz cuma günü 04.30 sıralarında Konak ilçesi Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız çocuğu S.K., anneannesinin evinde olduğu sırada korna sesinin gelmesi üzerine evin kapısına çıktı.

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Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı

Kapıya gelip korna çalan kişinin, babasının arkadaşı Y.A.B. (49) olduğunu gören S.K., Y.A.B.'nin 'gel sana bir şey söyleyeceğim' demesi üzerine yanına gitti.

Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı

O esnada Y.A.B., küçük kızdan arabaya binmesini istedi. Küçük kız arabaya binmeyi reddedince Y.A.B., S.K.'yı zorla aracına bindirip ıssız bir alana kaçırdı.

Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı

Küçük kız orada, aynı zamanda beraber büyüdüğü kız arkadaşının babası olan kişi tarafından ölüm tehditleri alıp, darp edilip cinsel istismara uğradı.

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