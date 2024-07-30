Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:27
Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Cinsel istismarda bulundu, darp etti, sonra da kaçtı
İzmir'de cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçıran ve cinsel istismarda bulunan 49 yaşındaki Y.A.B yakalandı. Küçük kızın emniyetteki ifadesi ise dehşete düşürdü. Küçük kız, "Babam cezaevinde olduğu için babamdan haber duydu diye düşünerek yanına yanaştım. Bu sefer 'arabaya gel bin' dedi. Ben de binmek istemedim. Beni zorla arabaya bindirince çığlık attım" dedi.