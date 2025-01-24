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Haberler Yaşam Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 00:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:26

Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!

İzmir'de meydana gelen kan donduran olayda cezaevinden firar eden Hasan Çırgı eşi Melisa Çırgı'nın yanına gitti. Eşi ile tartışmaya başlayan koca eşini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken cani koca polisin çalışması sonucu dere yatağında yakalandı.

DHA
Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!

Korkunç olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti.

Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!

İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı.

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Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!

Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı.

Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!

Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!

KAÇIŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Melisa Çırgı'yı bıçakla öldüren Hasan Çırgı'nın kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, olay sonrası şüphelinin soğukkanlılıkla olay yerinden uzaklaşarak, yakalandığı dere yatağına gittiği görülüyor.

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