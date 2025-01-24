Haberler
Yaşam
Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
00:26
Cezaevinden firar edip eşini katletmişti: Kaçış anları kamerada!
İzmir'de meydana gelen kan donduran olayda cezaevinden firar eden Hasan Çırgı eşi Melisa Çırgı'nın yanına gitti. Eşi ile tartışmaya başlayan koca eşini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken cani koca polisin çalışması sonucu dere yatağında yakalandı.