Haberler Yaşam CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

Giriş Tarihi: 19.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:50

CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

CHP'nin; Beyoğlu Belediyesince depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.