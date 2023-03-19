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Haberler Yaşam CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
Giriş Tarihi: 19.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:50

CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

CHP'nin; Beyoğlu Belediyesince depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.

BARIŞ SAVAŞ
CHP, Beyoğlu’nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

Okmeydanı'nın daha sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmesi için 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

CHP, Beyoğlu’nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

CHP'lilerin 'rantsal dönüşüm' diyerek en çok karşı çıktığı projede, dönüşümü planlanan yapıların tamamına yakının ruhsatsız olduğu, herhangi bir denetime tabi tutulmadan, düşük kalite malzemeyle 1999 Depremi öncesinde inşa edildiği tespit edildi.

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CHP, Beyoğlu’nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

26 Eylül 2012'de Beyoğlu Belediye Meclis kararı ile kabul edilen projeye ait imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesince 17 Aralık 2012 tarihinde onaylandı.

CHP, Beyoğlu’nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

Projede yer alan 6 mahalle, 13 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildi.

CHP, Beyoğlu’nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 10 YIL GECİKTİRİLDİ

İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İnan Güney de diğer dönüşüm projelerinde olduğu gibi Okmeydanı Dönüşüm Projesini iptal ettirmek için mahkemeye başvuran isimler arasında yer aldı.

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