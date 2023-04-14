CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP milletvekili aday isim listesi 2023 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. İyi Parti ile anlaşan Cumhuriyet Halk Partisi, 6 ilde milletvekili çıkarmayacak ve İYİ Parti çatısı altında girecek. Bu noktada Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu, kesin adaylar belli mi sorusu yanıt aramakta. İşte detaylar