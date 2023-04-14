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Haberler Yaşam CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=
Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 13:51

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP milletvekili aday listesi 2023 yanıt arıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerine "Millet İttifakı" adı altında beş partiyle birlikte girecek. CHP milletvekili adayları listesi, YSK'ya 9 Nisan'da verildi. Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi CHP çatısı altından seçimlere girecek ve toplam 78 milletvekili ile yarışacaklar. Bu noktada CHP milletvekili aday listesi 2023 sıklıkla aratılmaya başlandı. Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kim sorusu yanıt aramakta. İşte CHP milletvekili adayları isim listesi 2023

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP milletvekili aday isim listesi 2023 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. İyi Parti ile anlaşan Cumhuriyet Halk Partisi, 6 ilde milletvekili çıkarmayacak ve İYİ Parti çatısı altında girecek. Bu noktada Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu, kesin adaylar belli mi sorusu yanıt aramakta. İşte detaylar

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

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CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

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