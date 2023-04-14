CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023: 14 Mayıs genel seçimleri 28 Dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu=

CHP milletvekili aday listesi 2023 yanıt arıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerine "Millet İttifakı" adı altında beş partiyle birlikte girecek. CHP milletvekili adayları listesi, YSK'ya 9 Nisan'da verildi. Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi CHP çatısı altından seçimlere girecek ve toplam 78 milletvekili ile yarışacaklar. Bu noktada CHP milletvekili aday listesi 2023 sıklıkla aratılmaya başlandı. Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kim sorusu yanıt aramakta. İşte CHP milletvekili adayları isim listesi 2023