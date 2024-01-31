Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:42

CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı. Pes dedirten anlar kameralara böyle yansıdı: Bugün burada bir tespihi 300 TL'ye satıyorsan yarın bir turist geldiğinde 600 TL'ye satarsın. O konuda bu kardeşine güven…

CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven

Mersin Tarsus'ta 'Bu kadarına da pes!' dedirten bir olay yaşandı. CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, esnafları gezerek oy toplamaya çalıştı. Boltaç'ın bir tespih satıcısıyla yaptığı diyalog ise herkesi şaşırttı.

CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven

Esnafa turist kazıklama yöntemi anlatan Boltaç, "Turizm pamuktan çok daha getirisi yüksek bir kalem. Yani bacasız sanayi. Sen şimdi tespih, bıçak, hediyelik eşya satıyorsun di mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven

Şimdi buraya ne kadar çok turist gelirse sen o kadar çok satarsın.

CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven

Sen atıyorum 300-400'e satıyorsan, yarın turistler geldiğinde 500 liradan 600 liradan satarsın.

CHP’li başkan adayı esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven

O konuda bu kardeşine güven…" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

CHP'li başkan adayından turist kazıklama dersi! | Video

SON DAKİKA