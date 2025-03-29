CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

Başkanın kendisiyle fotoğraf çektirdiğini sonrasında ise işine son verdiğini anlatan Yıldız, "Ben 5 yıl namusumla, şerefimle çalıştım. Kendisi başkan seçildikten sonra bizleri toplayıp, işçi çıkarmayacağını söyleyip namus şeref sözü verdi. Birlikte fotoğraf çektirdi, sonra işimden etti. Namaz kılmama bile müsaade etmiyorlardı. Benimle birlikte 300'den fazla arkadaşımın işine son verdi. Tazminatlarımızı bile ödemediler. Yazıklar olsun. Üniversitede okuyan oğluma para gönderemiyorum ve okulunu bırakacak" dedi. Bir çocuğu Muğla'da üniversitede okuyan diğer iki çocuğu ise üniversite ve lise sınavına hazırlanan Nursel Yıldız, "Bana iftira attılar, arkadaşımın yemeğini izinsiz aldığım için hırsızlıkta suçlayarak işime son verdiler. Eşim taksicilik yaparak geçimimizi sağlıyor. Bizi perişan ettiler" dedi.