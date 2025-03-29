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CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH'a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
08:50
CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH'a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz
CHP'li bazı belediyelerde maaş krizi sürerken, CHP'li belediye başkanlarının tazminatsız işten çıkardığı işçilerin dramı da devam ediyor. Kimisi kirasını ödeyemiyor, kimisi çocuğuna harçlık veremiyor. Yaklaşan bayram öncesi SABAH'a konuşan mağdur işçiler, "Çocuklarımıza bayramlık kıyafet alamıyoruz, harçlık veremiyoruz. Yırtık ayakkabıyla okula gidiyorlar" diyerek dert yandı.