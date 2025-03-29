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Haberler Yaşam CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH'a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:50

CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH'a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

CHP'li bazı belediyelerde maaş krizi sürerken, CHP'li belediye başkanlarının tazminatsız işten çıkardığı işçilerin dramı da devam ediyor. Kimisi kirasını ödeyemiyor, kimisi çocuğuna harçlık veremiyor. Yaklaşan bayram öncesi SABAH'a konuşan mağdur işçiler, "Çocuklarımıza bayramlık kıyafet alamıyoruz, harçlık veremiyoruz. Yırtık ayakkabıyla okula gidiyorlar" diyerek dert yandı.

MURAT KARAMAN
MUHARREM DOĞANTEZ
Özgür ÖZDEMİR
TOLGA YANIK
Hayrettin ŞAŞMAZ
TOLGA ÖZLÜ
CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

Adana'nın Yüreğir Belediyesi'ndeki kreşte mutfak ve temizlik sorumlusu olarak görev yaparken, 2024 seçimlerini kazanan CHP'li başkan Ali Demirçalı tarafından işine son verilen 3 çocuk annesi Nursel Yıldız (48) yaşadığı mağduriyeti anlattı.

CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

Başkanın kendisiyle fotoğraf çektirdiğini sonrasında ise işine son verdiğini anlatan Yıldız, "Ben 5 yıl namusumla, şerefimle çalıştım. Kendisi başkan seçildikten sonra bizleri toplayıp, işçi çıkarmayacağını söyleyip namus şeref sözü verdi. Birlikte fotoğraf çektirdi, sonra işimden etti. Namaz kılmama bile müsaade etmiyorlardı. Benimle birlikte 300'den fazla arkadaşımın işine son verdi. Tazminatlarımızı bile ödemediler. Yazıklar olsun. Üniversitede okuyan oğluma para gönderemiyorum ve okulunu bırakacak" dedi. Bir çocuğu Muğla'da üniversitede okuyan diğer iki çocuğu ise üniversite ve lise sınavına hazırlanan Nursel Yıldız, "Bana iftira attılar, arkadaşımın yemeğini izinsiz aldığım için hırsızlıkta suçlayarak işime son verdiler. Eşim taksicilik yaparak geçimimizi sağlıyor. Bizi perişan ettiler" dedi.

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CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

"KİRAMI ÖDEYEBİLMEK İÇİN KREDİ ÇEKMEM LAZIM"

Bursa'da seçimlerden önce sarılıp fotoğraf çektirdiği ve "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz" sözü verdiği engelli işçiyi Ramazan ayı başında kapı önüne koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, bayramı zehir etti. Komşularının verdiği fitrelerle geçinmeye çalışan 35 yaşındaki bedensel engelli Veysel Karadoğan ne okula giden çocuklarına harçlık verebildi, ne de bayramlık alabildi.

CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

Bursa'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi TARIM A.Ş'yi ziyaret eden ve burada çalışan işçilere söz veren CHP'li Mustafa Bozbey, "Kimseyi işinden ekmeğinden etmeyeceğiz" diyerek işçilerden oy istemişti. Burada çalışan engelli işçi Veysel Karadoğan'a sarılarak hatıra fotoğrafı da çektiren Bozbey, Başkan seçildikten 11 ay sonra sarıldığı o işçiyi de kapının önüne koydu. İşten çıkarılan 17 engelli işçiden biri olan bedensel engelli Veysel Karadoğan, yaşadığı zor günleri SABAH'a anlattı.

CHP’li başkanlar bayramı zehir etti! Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz

Evli 4 çocuk babası Karadoğan, "Bu ayın başında sözleşmen sona erdi diyerek, işime son verdiler. Çocuklarımdan 3'ü okula gidiyor. Bedensel engelim nedeniyle fabrikalarda da çalışamıyorum. Komşularım sağ olsun, Ramazan Fitrelerini bize getirdiler. Onların fitreleriyle geçiniyoruz. Kiramı ödemek için de kredi çekmem gerekiyor. Çocuklarıma harçlık veremedim. Önümüz Bayram, onlara bir bayramlık bile alamadım" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.