Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…
Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:23

CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik'in paylaşımı şok etkisi yaratmıştı. Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinde çalışıp, seçim sürecinde diğer siyasi partiye destek olanları tespit ettiklerini ve liste hazırladıklarını ifade ederek, "Yok öyle belediyede çalışıp hainlik yapmak. Acıma yok" diyerek o kişileri işten çıkartıp yerine seçimde gönüllü olarak CHP'ye çalışan partilileri alacaklarını ima eden paylaşımına büyük tepki geldi. Çelik gelen tepkiler üzerine tüm sosyal medyada hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu. AK Partili İnan da CHP'li Büyükşehir çalışanın o paylaşımına tepki göstererek, ''CHP seçim mağlubiyetinden ders çıkarmak yerine, milletle zıtlaşmaya devam ediyor'' dedi.

Ceyhan TORLAK
CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik'in paylaşım şok etkisi yaratmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Delta Kafe çalışanı Çelik, yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri'nde çalışıp seçim süresi boyunca başka siyasi partilere destek olanları tespit etmek için cadı avı başlatıldığını ifade etmişti.

CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

GİT DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞ
Çelik paylaşımında, "Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Onlara yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak.

CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

Madem bu partiyi sevmiyorsun, belediyesine de tenezzül etme. Git devlet kurumlarında çalış" yazması büyük tepki çekti.

CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

TEPKİLER GELİNCE ORTADAN KAYBOLDU
Hayriye Çelik, gelen tepkiler üzerine habere konu olan paylaşımı yaptığı Instagram hesabını ve Facebook hesabını kapatıp ortadan kayboldu.

SON DAKİKA