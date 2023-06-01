Haberler Yaşam CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:23

CHP’li belediyelerdeki cadı avına AK Parti’den sert tepki: Seçimden ders çıkarmak yerine…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik'in paylaşımı şok etkisi yaratmıştı. Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinde çalışıp, seçim sürecinde diğer siyasi partiye destek olanları tespit ettiklerini ve liste hazırladıklarını ifade ederek, "Yok öyle belediyede çalışıp hainlik yapmak. Acıma yok" diyerek o kişileri işten çıkartıp yerine seçimde gönüllü olarak CHP'ye çalışan partilileri alacaklarını ima eden paylaşımına büyük tepki geldi. Çelik gelen tepkiler üzerine tüm sosyal medyada hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu. AK Partili İnan da CHP'li Büyükşehir çalışanın o paylaşımına tepki göstererek, ''CHP seçim mağlubiyetinden ders çıkarmak yerine, milletle zıtlaşmaya devam ediyor'' dedi.