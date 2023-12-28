CHP’li belediyeye rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Cep telefonları, lüks restoranlar, altınlar…

ALTIN ALDIRTMIŞ

Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde "İhaleyle bağlantılarım" yok diyen Davarcı'nın reklam ajansları sahipleriyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Davarcı'nın ajans sahiplerinden Süleyman Aydoğan'a spor ihalelerinin şartnamelerini sızdırıp ona göre ihale dosyalarını hazırlattığı, bunların karşılığında rüşvet olarak cep telefonu, onlarca çeyrek altın aldırttığı, lüks restoranlarda yediği yemek ücretlerini ödettiği tespit edildi.