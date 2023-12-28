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CHP’li belediyeye rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Cep telefonları, lüks restoranlar, altınlar…
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
22:04
CHP’li belediyeye rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Cep telefonları, lüks restoranlar, altınlar…
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda adli kontrol şartıyla serbest kalan CHP Adana Gençlik kolları Başkanı Mete Çelebi ile birlikte Spor Hizmetleri Şube Müdürü savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Tekrar gözaltına alınan ve tutuklanan Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı'nın Mürüvet Sızlı'yı örnek aldığı ortaya çıktı.