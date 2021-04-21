Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

Chrome milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler bir tarayıcı. Google, tarayıcısını geliştirmeye ve güvenlik tarafında iyileştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Niasn ayı başlarında bir güvenlik araştırmacısı tarafından Chrome'da kritik bir açık bulunmuş ve Google'a haber edilmişti. Mountain View merkezli şirket kısa süre içinde kritik açık dahil olmak üzere farklı açıkları da düzelten bir güncelleme yayınladı.