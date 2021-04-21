HaberlerYaşamChrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:36Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 13:47
Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!
Google Chrome kullanıcıları dikkat! Kısa süre önce Chrome'da tehlikeli bir güvenlik açığının bulunduğu raporlanmıştı ve bu durum Google'a iletilmişti. Teknoloji devi gerekli güncellemeyi hazırladı ve yayınladı. Bu güncellemeyi yüklemeyi sakın ihmal etmeyin! Eğer yükselemezseniz başınızı ağrıtabilir! İşte konuyla ilgili tüm detaylar...