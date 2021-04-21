Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 13:47

kullananlar aman dikkat! uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

kullanıcıları dikkat! Kısa süre önce 'da tehlikeli bir güvenlik açığının bulunduğu raporlanmıştı ve bu durum 'a iletilmişti. Teknoloji devi gerekli güncellemeyi hazırladı ve yayınladı. Bu güncellemeyi yüklemeyi sakın ihmal etmeyin! Eğer yükselemezseniz başınızı ağrıtabilir! İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler bir tarayıcı. , tarayıcısını geliştirmeye ve güvenlik tarafında iyileştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Niasn ayı başlarında bir güvenlik araştırmacısı tarafından Chrome'da kritik bir açık bulunmuş ve Google'a haber edilmişti. Mountain View merkezli şirket kısa süre içinde kritik açık dahil olmak üzere farklı açıkları da düzelten bir güncelleme yayınladı.

Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

Güncelleme Windows, Mac ve Linux platformlarında yayınlanmış durumda. Yayınlanan rapora göre söz konusu açık, siber suçluların faaliyetlerini gizlilik içinde yapmasını sağlayan bir fırsat sunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

Chrome'un yeni güncellemesine Ayarlar>Yardım> Hakkında seçeneğinden ulaşabilirsiniz.

Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

CHROME'UN OLDUKÇA İŞİNİZE YARAYACAK AZ BİLİNEN KISAYOLLARI

klavye kısayolları nedir? kısayolları ne işe yarıyor? Web tarayıcısı olarak Chrome'u kullanıyorsanız, listelediğimiz klavye kısayolları çok işinize yarayacak. Lafı daha fazla uzatmadan hangi kısayolun ne işe yaradığına bakalım.

Chrome kullananlar aman dikkat! Google uyardı ve kritik güncelleme yayınladı!

İşte klavye kısayolları

CTRL + N - Yeni pencere aç

CTRL + SHIFT + N - Gizli modda yeni bir pencere aç

SON DAKİKA