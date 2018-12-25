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CIA'in en gizli casusluk araçları!

Giriş Tarihi: 25.12.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 18:54
CIA'in en gizli casusluk araçları!

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın kullandığı casusluk araçları...

CIA'in en gizli casusluk araçları!

Casus kemer

Casus kameraların giremeyeceği yer yok. Bunun en güzel örneği de kemere entegre edilen bu casus kamera... Ses ve görüntüyü kolayca kaydedebilen kemere uzaktan bakıldığında sıradan bir kemerden hiçbir farkı yok.

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CIA'in en gizli casusluk araçları!

Casus kol saati

Sıradan bir kol saatine benzese de, o da aslında gizli bir kameraya sahip. Saatin 12'yi gösterdiği bölüme dahil edilen casus kameralı saat, görüntü dışında ses de alabiliyor.

CIA'in en gizli casusluk araçları!

Casus kol saati

Bir diğer casus kol saati... Kamera ise bu kez saatin farklı bir bölümünde...

CIA'in en gizli casusluk araçları!

Casus şapka

Casus saat olur da casus şapka olmaz mı... Uzaktan bakıldığında kesinlikle fark edilmeyen kamera, kendini başarıyla gizlemeyi başarmış. spy , casus , saat

CIA'in en gizli casusluk araçları!

Güneş gözlüğü mü casus kamera mı

Dışarıdan video çekimi yapabilen bu güneş gözlüğü, hemen çerçevesinin yanında bulunan kameradan faydalanıyor. spy , casus , saat

CIA'in en gizli casusluk araçları!

Casus hesap makinesi

Siz bir yandan hesabınızı yaparken, bırakın o da etrafınızda ne var ne yok kameraya alsın.

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