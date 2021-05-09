Tam kapanma süreci devam ederken Mayıs ayının ikinci Pazar günü her sene kutlanan Anneler Günü'nde çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği konusu sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. Annelerinin bu gününü birbirinden güzel çiçeklerle kutlamak isteyen vatandaşlar bu kapsamda "Bugün Anneler gününde çiçekler açık mı kapalı mı, sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Milyonların kafasında soru işareti haline gelen bu konu İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklama ile aydınlandı. İşte Bakanlıktan gelen Anneler günü açıklaması…