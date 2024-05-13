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Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:27
Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi!
Optik illüzyon testleri, gözleriniz ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Peki siz çiçeklerin arasındaki gizli yüzleri bulabilir misiniz? Hem de 5 saniyede. Görseldeki optik illüzyon resminde çiçek demetinde 4 adet gizli yüz bulunuyor. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz yüksek IQ seviyesine sahipsiniz anlamına geliyor. Haydi gelin beyin kıvrımlarınızın ne kadar çalıştığını test edelim!