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Haberler Yaşam Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:27

Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi!

Optik illüzyon testleri, gözleriniz ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Peki siz çiçeklerin arasındaki gizli yüzleri bulabilir misiniz? Hem de 5 saniyede. Görseldeki optik illüzyon resminde çiçek demetinde 4 adet gizli yüz bulunuyor. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz yüksek IQ seviyesine sahipsiniz anlamına geliyor. Haydi gelin beyin kıvrımlarınızın ne kadar çalıştığını test edelim!

Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi!

Zekanıza ve dikkat becerinize ne kadar güveniyorsunuz? Aşağıdaki resimde çiçeklerin arasına saklanmış 4 gizli yüzü 5 saniyede bulabilecek kadar mı? Hazırsanız haydi, başlayalım…

Aşağıdaki resme 5 saniye göz atın!

Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi!

Yukarıdaki resimde bir demet güzel çiçek göreceksin. Çiçeklerin rengi maviden pembeye ve kahverengiye değişir. Bu resimde güzel bir demet çiçekten başka bir şey yok diye düşünebilirsiniz. Ama durum hiç de sandığınız gibi değil. Bu optik yanılsama resminde çiçekler dışında 4 adet gizli insan yüzü bulunuyor. Peki, resmin içine gizlenmiş yüzleri bulabilir misiniz?

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Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi!

Zaman geçiyor, süre daralıyor…

İyi gözlem becerisine sahip olan kişiler bu testi genellikle 5 saniyede çözüyor.

Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi!

GİZLİ YÜZLERİ GÖRDÜN MÜ?

Bu test saniyeler içinde çözülebilen oldukça kolay bir bulmacadan oluşuyor. Bu optik illüzyon testini çözmek için bir ipucuna bile ihtiyacınız yok. Sadece gözlerinize ve gözlem becerilerinize güvenin. 4 gizli yüzü gördünüz mü? Eğer yapmadıysanız, biraz daha dikkatli bakın!

Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi!

Bazılarınızın yüzleri şimdiye kadar gördüğünü tahmin ediyoruz.

Sadece birkaç saniye kaldı.
3…
2…
1...

Ve…

Süre doldu!

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