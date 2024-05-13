Çiçeklerin arasında 4 gizli insan yüzü var! 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi!

Yukarıdaki resimde bir demet güzel çiçek göreceksin. Çiçeklerin rengi maviden pembeye ve kahverengiye değişir. Bu resimde güzel bir demet çiçekten başka bir şey yok diye düşünebilirsiniz. Ama durum hiç de sandığınız gibi değil. Bu optik yanılsama resminde çiçekler dışında 4 adet gizli insan yüzü bulunuyor. Peki, resmin içine gizlenmiş yüzleri bulabilir misiniz?